Büyük kavga sonucu diskalifiye!

Survivor AllStar 2024 kırmızı takım yarışmacısı Seda Aydemir, takım arkadaşı Pınar Saka ile yaşadığı gerilim sonrası Acun Ilıcalı ve ekibi tarafından yapılan toplantı sonucu diskalifiye edildi.

Tv8'de yayınlanan yarışma programı Survivor AllStar'da tansiyon iyice gerildi. Kırmızı takımın adasında yaşanan büyük kavga ağır sonuçlara sebep oldu. Sema Aydemir, Pınar Saka ile yaşadığı tartışma sonrası Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye edildi.