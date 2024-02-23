İnsanların bu dünyası raflarda

1898 yılında bir Hollanda sömürgesi olan “Hollanda Doğu Hint Adaları”nda başlayan roman, yerli Cavalı Minke’nin hikâyesi üzerinden bir özgürlük mücadelesini anlatıyor. Ayrıntı Yayınları, dünya edebiyatının en iyi örneklerini okurlarıyla buluşturmaya, Asya edebiyatının en güçlü kalemlerinden Pramoedya Ananta Toer’un, General Suharto'nun diktatörlüğü altında mahkum edildiği Buru Adası’nda yazdığı dörtlemeyle devam ediyor. “Buru Dörtlemesi”, milliyetçi harekete katılan aristokrat bir kadının öyküsü üzerinden, Endonezya’nın Hollandalı sömürgeci efendilerine karşı verdiği özgürlük ve bağımsız bir ulus inşa etme mücadelesini anlatıyor. Toer’un, bir yazı materyali olmaksızın, mahkum arkadaşlarına ezberleterek yazmaya başladığı İnsanların Bu Dünyası ile başlayan dörtlemenin diğer kitapları da önümüzdeki aylarda okurlarla buluşacak.

1898 yılında günümüzün Endonezya’sı, o zamanların Hollanda sömürgesi “Hollanda Doğu Hint Adaları”nda başlayan bu roman, bir özgürlük savaşını genç ve zeki bir soylu olan Minke üzerinden ele alıyor. Avrupa eğitimiyle kendi kültürü arasında kalan Minke, yerli Cavalı bir kadın olan, küçük yaşta bir Hollandalıya cariye olarak satıldığı için kendisine ömür boyu Nyai diye hitap edilen güçlü, çalışkan Nyai Ontosoroh’un kızı Annelies’e âşık olunca, adaletsizliğe ve önyargılara karşı savaşı daha da derinleşir.