Tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin şubat ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 79,3 olduğunu açıkladı. TÜİK, Şubat 2024 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında azaldı. Ocakta 80,4 olan endeks, 79,3 değerini aldı. Alt endekslerine bakıldığında, mevcut dönemde hanenin maddi durumu yüzde 0,1 azalarak 67,1, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 1,6 azalıp 78,2, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 3,4 azalarak 74,6, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 0,3 azalarak 97,5 oldu