- Spor

Beşiktaş kafilesi Kayseri’ye geldi

Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Kayseri'ye geldi.

Beşiktaş kafilesi Kayseri’ye geldi mask
Beşiktaş kafilesi Kayseri’ye geldi
Beşiktaş kafilesi Kayseri’ye geldi
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Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlı kafile, şehre ulaştı. Özel uçakla Kayseri'ye gelen Beşiktaş kafilesini Kayseri Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Siyah-beyazlı futbolcular takım otobüsüne tezahüratlar eşliğinde bindi. Taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos’a sevgi gösterisinde bulunarak çiçek verdi. Beşiktaşlı futbolculardan Necip Uysal ile Semih Kılıçsoy taraftarlarla fotoğraf çektirip imza dağıttı. Beşiktaş kafilesi konaklayacakları otele meşale ve tezahüratla hareket etti.

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11 Şub 2024 - 20:08 DHA Kayseri- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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