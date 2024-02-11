Beşiktaş kafilesi Kayseri’ye geldi

Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlı kafile, şehre ulaştı. Özel uçakla Kayseri'ye gelen Beşiktaş kafilesini Kayseri Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Siyah-beyazlı futbolcular takım otobüsüne tezahüratlar eşliğinde bindi. Taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos’a sevgi gösterisinde bulunarak çiçek verdi. Beşiktaşlı futbolculardan Necip Uysal ile Semih Kılıçsoy taraftarlarla fotoğraf çektirip imza dağıttı. Beşiktaş kafilesi konaklayacakları otele meşale ve tezahüratla hareket etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.