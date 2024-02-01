TikTok'taki reklamlar güvenilir mi?

Kullanıcıların neredeyse yüzde 80'i diğer platformlarla kıyaslandığında TikTok'taki reklamları görmekten heyecan duyduklarını belirtiyor.

Kullanıcıların yüzde 76'sıysa TikTok'taki reklamları daha güvenilir buluyor. Yüzde 75'lik bir kesim de diğer platformlara göre reklamların daha bilgilendirici olduğunu düşünüyor.

TikTok, pazardaki varlığını güçlendirmeyi ve iş hedeflerine ulaşmayı amaçlayan pazarlama uzmanları için önemli veriler sunduğu What's Next (Sırada Ne Var) Raporu’nun 2024 sonuçlarını paylaştı. Raporda 2024 yılında TikTok topluluğu tarafından benimsenecek ve dönüştürücü olacağı öngörülen "Yaratıcı Cesaret" kavramına odaklanılıyor.

Markalardan beklentiler büyük

TikTok, 2023 yılında da özgünlük ve ilham verme konusundaki başarısını sürdürdü. Yerel yeteneklerin yanı sıra zengin fikirlerin, bilginin, unutulmaz anların, müziğin güzelliğinin ve çeşitliliğinin paylaşıldığı bir platform haline gelirken, TikTok aynı zamanda farklı geçmişlere ve kültürlere sahip kullanıcıları bir araya getirerek işletmelere yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı sundu. 2024 yılında TikTok topluluğu tarafından benimsenecek "Yaratıcı Cesaret" kavramına odaklanan rapora göre TikTok'ta başarılı olmak, Yaratıcı Cesareti günlük davranış ve stratejilere entegre etmek anlamına geliyor. Markaların sürekli olarak küresel anlamda merak uyandırmaları, geleneksel hikaye anlatımlarını tersine çevirmeleri ve kitleleriyle derin bağlar kurmaları bekleniyor.

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan TikTok Türkiye İş Birlikleri Yöneticisi Barış Aldanmaz şunları söyledi: "Geçtiğimiz yıl, platformda ve bölgedeki yaratıcı ekosistemde gördüğümüz yetenekler sayesinde TikTok toplulukları, merak, hayal gücü, kırılganlık ve cesaretin bir karışımından beslenen geleneksel hikaye anlatımını yeniden tanımlıyor. Markalar için bu, yaratıcı cesareti benimsemek, derin topluluk bağları kurmak ve ilgili kitlelerle etkileşim sağlamak için büyük bir fırsat sunuyor."

TikTok'un sunduğu What's Next raporunda trendlere yön veren üç önemli faktör de dikkat çekiyor:

Merak

Hikaye Anlatıcılığı

Güven

Merak zirve yaptı

Rapora göre İnsanlar TikTok'ta "tek bir doğru cevap"tan çok daha fazlasını arıyor. Merak, ilgi ve keşif birleştiğinde, kullanıcıların yeni bakış açılarını keşfetme ve bunları gerçek hayatta eylemlere dönüştürme potansiyeli artıyor. TikTok'un What's Next Trend Raporu'nda vurgulanan önemli trendlerden biri olan Zirvedeki Merak, kullanıcıların dünya, popüler kültür, trendler ve markalar hakkındaki merakları nedeniyle TikTok'a akın ettiklerini ortaya koyuyor.

Türkiye'ye bakıldığında TikTok kullanıcılarının yüzde 80'i TikTok'un kendilerine ilham veren ve keyif aldıkları içerikler gösterdiğini kabul ediyor.[1] Bu durum, markalar için toplulukların sahip oldukları, hatta farkında olmadıkları merak duygusunu uyandırmak üzere çeşitli, keyifli ve faydalı içerikler oluşturma fırsatına işaret ediyor.

Hikaye anlatımının etkisi: Meraklandıran reklamlar 1,4 kat daha uzun süre izleniyor

Topluluklar kurgusal ünlüler ve anlatılar oluşturuyor. TikTok kullanıcıları, çoğu zaman bunaltıcı bir gerçeklik yerine, #delulu ya da sanrısal rahatlık olarak adlandırılan ortak bir topluluğu benimsiyor. Kökleri fandom kültürüne dayanan #delulu, fantezi ve tezahürün bir karışımı olup, izleyicilerin umutları, hayalleri ya da kendi tanımladıkları sanrısal gerçeklikleri hakkında fanteziler kurarak sahte bir kişiliğe kavuşması anlamına geliyor. Farklı seslerin bir araya gelmesi, iş birliğine dayalı formatların benimsenmesi ve çeşitli konuların ele alınması, geleneksel hikaye anlatımında alışık olduğumuz kalıpları tersine çeviriyor. Bu sayede, herkesin kendi hikayesini anlatma ve paylaşma özgürlüğüne sahip olduğu bir ortam oluşturuluyor. #delulu, sadece bir fenomen olmanın ötesinde, bir topluluğun bir araya gelerek kendi gerçekliklerini yaratma ve paylaşma gücünü temsil ediyor.

TikTok'un küresel araştırmasına göre bu yeni hikaye anlatıcılığı anlayışı, markalara da izleyiciyi ilk birkaç saniyenin ötesine ve hikayenin derinliklerine yönlendiren anlatıların gücünü kanıtlar nitelikte. Nitekim rapora göre kullanıcıları meraklandırmayı amaçlayan reklamlar, 1,4 kat daha uzun süre izleniyor.[2] Türkiye'ye bakıldığındaysa kullanıcıların yüzde 80'inin TikTok'un satın almak istedikleri şeyleri gösteren bir platform olduğunu ve bu nedenle başka herhangi bir platformdan ziyade TikTok'ta reklam görmeye açık olduklarını belirttikleri görülüyor.

Güven eksikliğinin giderilmesi: Kullanıcıların yüzde 76’sı markalı içerikleri güvenilir buluyor

Tüketicilerle markalar arasında giderek artan bir güven eksikliği bulunuyor ve bu durum, kitleleri tek seferlik satışların ötesinde etkileşim arayışına yönlendiriyor. Ayrıca tüketiciler, markalardan olumlu toplumsal değişime liderlik etmelerini ve şeffaflık göstermelerini bekliyor. Bu nedenle markalar için net bir marka güveni ve değeri oluşturmak kaçınılmaz oluyor. Markalar için, her kampanyayı ve organik içeriği paylaşmak, dinlemek ve öğrenmek için bir fırsat olarak değerlendirmek, platformda ve platform dışında daha derin bir sadakat oluşturmak son derece önemli. Kullanıcıların görüşleri de bunu doğrular nitelikte. Rapora göre Türkiye'de kullanıcıların yüzde 42'si, TikTok'ta izledikleri reklamların ilgili ürün veya hizmete olan güvenlerini artırdığını belirtiyor. Kullanıcıların neredeyse yüzde 80'i, TikTok'ta reklamları diğer platformlara göre daha heyecan verici buluyor. Yüzde 76'sı için TikTok'taki markalı içerikler daha güvenilirken yüzde 75'i için de diğer platformlara göre daha bilgilendirici bulunuyor. Ayrıca, Türkiye'deki TikTok kullanıcılarının yarısından fazlası (yüzde 64), platformda bir topluluk ve etkileşim hissi yaşamaktan hoşlandığını ifade ediyor.

What's Next Metodolojisi

Bu rapor, genellikle nicel çevrimiçi anketler, örnek bir TikTok ortamında uyaranlara maruz kalma ve / veya gelişmiş analitik dahil olmak üzere karma yöntem yaklaşımlarını kullanan birden fazla üçüncü taraf tarafından yaptırılan araştırma çalışmalarında toplanan Global TikTok Pazarlama Bilimi ekibinden gelen verilerle büyük ölçüde desteklenmektedir. Rapor, 2022 ve 2023 yıllarındaki çalışmalara odaklanmakta ve 2023 ve 2024 yıllarında oyundaki daha büyük trend güçlerine değinmektedir.