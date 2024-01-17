Mansur Yavaş'tan emeklilere müjde!

Dün yapılan kabine toplantı sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşının 10 bin TL olduğunu açıklamasının ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, emeklilere verilen aylık 1000 TL desteğin devam edeceğini ve bunun yanı sıra 400 TL et desteği ve 500 TL doğal gaz desteğinin de devam edeceğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde; "Değerli emeklilerimiz, Sizi en çok ihtiyacınız olan dönemde yalnız bırakmayacağız. Açlık sınırının altında maaş alan ve sosyal yardım alma hakkı olan emeklilerimize verdiğimiz aylık 1000 TL desteği sürdüreceğiz. Ayrıca her ay 400 TL et desteği ve kış aylarında aylık 500 TL doğal gaz desteğiyle yanınızda olacağız."