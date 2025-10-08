Altın fiyatlarında yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Dün 5.300 TL seviyesinden işlem gören gram altın, bugün 5.400 TL'ye yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Piyasadaki belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman arayışı, altına olan talebi artırıyor. Uzmanlar, ons altındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmaların gram altın fiyatını yukarı çektiğini belirtiyor.

Yatırımcıların gözünü altına çevirdiği bu dönemde, fiyatların kısa vadede nasıl şekilleneceği merak konusu.