Şüphelilerden 27’si İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kalan 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

İzin belgeleri üzerinden çıkar sağlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu ile Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı ortak çalışmalar sonucu, bakanlıktan talep edilen bazı izin belgelerinde usulsüzlük yapılarak kişisel menfaat sağlandığı belirlendi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde 2’si ihraç, 1’i emekli kamu personeli, 2’si bu kişilerin aile yakını ve 27’si çeşitli şirketlerin yetkilileri olmak üzere toplam 32 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Operasyonun detayları

Operasyon, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Çok sayıda adrese düzenlenen baskınlarda 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda genişletilerek devam ediyor.