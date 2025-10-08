Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırlarında, Kaçkar Dağları'nın eteklerinde yer alan ve deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 350 metre yükseklikte konumlanan Avusor Yaylası, doğal dokusunu koruyan yapısı ve geleneksel yayla yaşamıyla Doğu Karadeniz'in en otantik destinasyonları arasında yer alıyor. Ayder Yaylası'na yaklaşık 12 kilometre mesafede bulunan yayla, yüksek rakımı ve eşsiz manzaralarıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor. Kalp şeklindeki Avusor Gölü görünümü ile dikkat çekerken, eşsiz manzaralar özel aksiyon dronlarla havadan görüntülendi.

AKSİYON DRONLA UÇUŞ

Kentte fotoğrafçılık ve dron pilotluğu yapan Oğuz Bal ve arkadaşı Volkan Aytaç, yaklaşık 2 saat süren zorlu yürüyüşün ardından göle ulaştı. Bal, kendi tasarladığı aksiyon dronunu kullanarak bölge üzerinde uçuş gerçekleştirdi, VR gözlükle eş zamanlı izlediği uçuşta büyüleyici manzaraları kaydetti. Görüntülerde; Kaçkar Dağları'nın zirvesinden süzülen kayalık yamaçlarla kalp şeklindeki göl manzarasının birleştiği etkileyici anlar yer aldı. Kaçkar zirvesinden göle doğru kaydedilen görüntüler de bölgenin doğa ve macera turizmi açısından taşıdığı yüksek potansiyeli gözler önüne serdi.

'EŞİ BENZERİNİ BAŞKA BİR YERDE GÖRMEDİK'

Fotoğrafçı Volkan Aytaç, "Normalde profesyonel fotoğrafçılık yapıyoruz; düğün, gelin-damat ve model çekimleri gibi alanlarda hizmet veriyoruz. Bugüne kadar birçok ülke ve şehir gezmiş olmamıza rağmen Rize'nin doğallığı ve güzelliği, bizi her seferinde hayran bırakıyor. Belki de buralı olmamızdan kaynaklı bir yakınlık hissi var; ama açık konuşmak gerekirse, Rize'deki manzaraların eşi benzerini başka bir yerde görmedik. Ben hiçbir yerde kar, göl ve dağ manzarasını bir arada gördüğüm yer olmadı. İnanılmaz güzel fotoğraflar çektik. Aslında geliş amacımız, biraz ekstrem videolar çekip alışılmışın dışındaki görüntülerle insanları buluşturmaktı" diye konuştu.

'UÇARKEN TAMAMEN O ANI YAŞIYORSUN'

Dron pilotu Oğuz Bal ise "Doğayı çok seviyoruz ve Rize'nin, özellikle bu Kaçkar Dağları eteklerinde mükemmel görüntü detayları var. Çok harika görüntüler çıkıyor. O yüzden, fırsat buldukça geliyoruz. Bugün, Avusor Gölü'ne ilk defa geldik. Bu gölde muhteşem bir deneyim yaşadık. 2 saatlik zorlu bir yolculuğumuz oldu ama buna değdi mi? Çok değdi. Hatta ben o dronla, tepelerden VR gözlükle uçarken, en iyi uçuşum oldu diyebilirim. Böyle çok farklı duygulardaydım. Çünkü uçarken tamamen o anı yaşıyorsun. O karlı dağlardan süzülürken dronla birlikte oradaymış gibi hissiyatı verdiği için çok güzel, çok efsane bir deneyimim oldu. Biz de elimizden geldiğince Rize'yi tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.

'FPV DRONLA KAYALARA YAKIN UÇMAK, ÇOK HEYECANLANDIRIYOR'

Kendi tasarlayıp, uçuşa hazır hale geliştirdiği dronla Kaçkar Dağları'nda çok heyecanlı bir deneyim yaşadığını söyleyen Bal, "FPV dron pilotluğunun diğerlerinden ayıran bir özelliği var aslında; her şeyin manuel olması. Tamamen kontrollü olduğu için bu hem zor hem güzel. Havada size bütün manevra hareketlerini tanıyor. İstiyorsanız takla atabiliyorsunuz, istiyorsanız dik açıda inebiliyorsunuz. Bunun verdiği avantajla çok farklı görüntüler alabiliyoruz. Ve VR ile kullanmanın da artı o verdiği bir heyecanla beraber çok güzel bir deneyim oluyor. Kaçkar Dağları heybetli olduğu için FPV dronla kayalara yakın uçmak, çok heyecanlandırıyor" diye konuştu. (DHA)