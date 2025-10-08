Ankara İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, kent genelinde bozuk gıda üretimi ve satışı yapıldığına dair istihbarat üzerine harekete geçti.

KOM Şube Müdürlüğü ve Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 farklı iş yerine yapılan baskınlarda, piyasa değeri 15 milyon 500 bin lira olan 17 ton bozulmuş et ve tavuk ürünü ile bir adet mekanik ayrıştırılmış et üretme makinesi ele geçirildi.

Ele geçirilen bozuk etler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde imha edilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tüketici Sağlığına Büyük Tehdit

Yetkililer, insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bu tür kaçak ve sağlıksız gıda üretimi ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Bozuk et ve tavuk ürünleri genellikle piyasaya sürülerek restoran ve marketler aracılığıyla vatandaşlara ulaşabiliyor.

Soruşturma Devam Ediyor

Operasyonla ilgili soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülüyor. Şüphelilerin bağlantılı olduğu diğer kişi ve işletmelerin araştırılması da sürüyor.