İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla çok sayıda ünlü isme yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ünlü isimler:

Derin Talu

Deren Talu

Ziynet Sali

Birce Akalay

Ceren Moray Orcan

Duygu Özaslan Mutaf

Feyza Altun

Metin Akdülger

Dilan Polat

Engin Polat

İrem Derici

Kubilay Aka

Kaan Yıldırım

Hadise Açıkgöz

Berrak Tüzünataç

Duygu Özaslan

Demet Evgar Babataş

Zeynep Meriç Aral Keskin

Özge Özpirinçci

Mert Yazıcıoğlu

Ünlü isimlerden ifade ve kan örneği alınacak.