İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla çok sayıda ünlü isme yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ünlü isimler:
Derin Talu
Deren Talu
Ziynet Sali
Birce Akalay
Ceren Moray Orcan
Duygu Özaslan Mutaf
Feyza Altun
Metin Akdülger
Dilan Polat
Engin Polat
İrem Derici
Kubilay Aka
Kaan Yıldırım
Hadise Açıkgöz
Berrak Tüzünataç
Duygu Özaslan
Demet Evgar Babataş
Zeynep Meriç Aral Keskin
Özge Özpirinçci
Mert Yazıcıoğlu
Ünlü isimlerden ifade ve kan örneği alınacak.
Muhabir: Haber Merkezi