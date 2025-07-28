Brezilyalı golcü Romulo Cardoso, gösterdiği üstün performansla Göztepe’nin en değerli futbolcularından biri haline geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, 21 yaşındaki yıldız için 20 milyon euro ve üzeri gelir bekliyor. Avrupa kulüplerinin radarında olan Romulo için resmi tekliflerin kısa sürede kulübe ulaşması bekleniyor.

Anthony Dennis’e Talip Yağıyor

Göztepe'nin 2022-2023 sezonunda U19 takımına transfer ettiği ve kısa sürede A takımın vazgeçilmezi olan Anthony Dennis, Süper Lig’deki ilk sezonunda 32 maçta 2676 dakika süre alarak istikrarlı performans sergiledi. 21 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası’nda da 5 maçta forma giydi.

Daha önce Hoffenheim ve Anderlecht’in resmi teklif sunduğu Dennis için yeni talipler de sıraya girdi. Genç yıldızla ilgilenen kulüpler arasında Fransa’dan Rennes, Almanya’dan Augsburg ve Rusya’dan Lokomotiv Moskova bulunuyor. Göztepe, Dennis için en az 8 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Sezon başında gelen 3.5 milyon euroluk teklif ise yönetim tarafından reddedilmişti.

Transfer Gelirleriyle Kadro Güçlenecek

Göztepe futbol şubesini yöneten Sport Republic, Romulo ve Dennis’in satışından elde edilecek gelirle yeni transferler yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar, genç oyuncuların satışından elde edilecek bütçeyle Süper Lig’de iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.