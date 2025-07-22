Geçtiğimiz sezon başında Bulgar ekibi Slavia Sofya’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Orta Afrikalı orta saha oyuncusu, sezona hızlı bir giriş yapmıştı. Göztepe formasıyla çıktığı 11 maçta 2 gol ve 1 asistle etkili bir performans sergileyen Solet, Beşiktaş deplasmanında yaşadığı talihsiz sakatlıkla sezonu kapatmıştı.

Çapraz bağlarından sakatlanan Solet, uzun süredir Fransa’da tedavi görüyor. Ancak teknik heyet ve yönetim, futbolcunun durumundaki belirsizlik nedeniyle 750 bin Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Kulübün resmi internet sitesindeki kadro listesinde de Isaac Solet’in adının yer almaması, bu kararı doğrular nitelikte.

Göztepe cephesinde artık gözler, orta sahaya yapılacak yeni takviyeye çevrildi. Solet’in vedası, hem taraftarlar hem de takım için yeni bir sayfanın açılmasına işaret ediyor.