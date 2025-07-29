İzmir’in Buca ilçesinde yaşanan olayda, gemi kaptanlığı ehliyeti vaadiyle dolandırıldıklarını iddia eden balıkçılar, kendilerini dolandıran kişileri alıkoydu. Olay sonrası gözaltına alınan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Karaburun’da balıkçılık yapan 6 kişi, gemi kaptanlığı ehliyeti almak amacıyla başvurdukları 3 şüpheli tarafından yaklaşık 1 milyon TL dolandırıldı. Dolandırıldıklarını fark eden mağdurlar, şüphelileri Buca’ya çağırarak paraları geri alana kadar alıkoydu.

Durumun emniyet birimlerine bildirilmesi üzerine Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Yalova’da oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, dolandırıcılık şüphelileri M.F., B.S. ve M.L. ile birlikte, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan İ.K., H.K., G.D., S.S., A.S. ve B.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.