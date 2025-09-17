Edirne İpsala’da tamir ettiği motosikleti test sürüşüne çıkaran Hüseyin P. (44), kontrolü kaybederek devrilen araçtan düşüp yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan sürücü, Edirne’deki hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde İpsala Küçük Sanayi Sitesi, Saraç İlyas Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin P., tamirini tamamladığı motosikleti test ederken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve motosiklet yoldan çıkarak devrildi. Bölgeye gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.