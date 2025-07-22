Basketbolseverlerin yakından tanıdığı Karşıyaka, bu sezon Avrupa'dan çekilme kararı aldı. Kulüp, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle FIBA Europe Cup ya da Basketbol Şampiyonlar Ligi gibi uluslararası organizasyonlara katılmayacak. Böylece Karşıyaka, tam 15 yıl sonra ilk kez Avrupa sahnesine çıkmayacak.

Yeni sezonda Türkiye'yi FIBA Europe Cup'ta Aliağa Petkimspor temsil edecek. Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde başarılı olamazsa Bursaspor da FIBA Europe Cup’ta mücadele edecek.

Taraftarına büyük heyecan yaşatan Karşıyaka, daha önce 2012-13 sezonunda FIBA EuroChallenge ve 2020-21 sezonunda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselmişti. Ayrıca 2015-16 sezonunda da EuroLeague'de mücadele etmiş, Avrupa'nın elit takımları arasında yer almıştı.

Ancak bu kez şartlar farklı. Kulüp, 2025-2026 sezonunda yalnızca Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. Karşıyaka'nın Avrupa arenasına dönüşü ise şimdilik bir sonraki sezona kaldı.