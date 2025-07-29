Ayhan Dündar, o dönem Fenerbahçe'den herhangi bir teklif gelmediğini, sadece Beşiktaş'ın 17 milyon TL'lik teklif yaptığını belirtti. Ancak oyuncunun transfer süreci Eyüpspor üzerinden Galatasaray'a yönlendirildi ve Altay, bu transferden 20 milyon TL bonservis geliri elde etti.

"Kulübün İçini Boşaltan Simsarlar Devredeydi"

Dündar, bazı kişilerin Kazımcan'ı 8 milyon TL karşılığında Konyaspor'a transfer etmeye çalıştığını, ancak bu girişime engel olduklarını söyledi. Oyuncunun daha yüksek bir bedelle transfer edilmesini sağlayarak kulübün maddi çıkarlarını koruduklarını ifade etti.

“Kazımcan, önceki dönem kulübün içini boşaltan simsarlar tarafından giderayak son bir vurgunla Konya'ya gönderilmek istenirken, müdahale ederek süreci yönettik. Eyüpspor üzerinden Galatasaray'a geçiş sağlandı,” dedi.

Bonservis Geliriyle Borçlar Kapatıldı

Dündar, transferden elde edilen 20 milyon TL’nin bir kısmıyla kulübün borçlarının kapatıldığını açıkladı:

“Bu transferden gelen 1 milyon TL ile eski oyuncularımızdan Yasin Palaz’ın alacağı ödendi ve mahkemelik bir dosya kapatıldı. Bu süreçte oyuncunun temsilcilerine ise tek kuruş ödeme yapılmadı.”