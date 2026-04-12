40. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, nisan ayındaki konser programıyla başkentte sanatseverleri buluşturmaya devam ediyor. Festival kapsamında dünyaca tanınan viyolonsel sanatçısı Pavel Gomziakov ile piyanist Cem Babacan, 13 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de sahneye çıkacak.

Konser, Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Klasik müzik tutkunlarının ilgi göstermesi beklenen etkinlikte, iki başarılı sanatçı festival kapsamında Ankaralı dinleyicilere özel bir performans sunacak.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın organizasyonuyla düzenlenen festival, bu yıl 40'ıncı kez sanatseverlerle buluşurken, başkentin kültür ve sanat hayatına katkı sunmayı sürdürüyor.