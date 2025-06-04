Gölbaşı Belediyesi, Kurban Bayramı'na günler kala, kurban atıklarının çevrede kötü görüntü ve koku oluşturmaması için belirli mahallelere kurban atıklarının bırakılabileceği özel atık çukurlarının kazıldığını duyurdu.

Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bu çukurların kurban kesimi sonrasında oluşabilecek atıkların hijyenik şekilde bertaraf edilmesi amacıyla hazırlandığı ve düzenli olarak ilaçlanıp üzerlerinin toprakla kapatılacağı belirtildi.

Belediyeden yapılan çağrıda vatandaşlara şu uyarılarda bulunuldu: “Lütfen kurban atıklarınızı gelişi güzel alanlara bırakmayınız. Hem çevremizi koruyalım hem de dini vecibemizi yerine getirirken toplumsal sorumluluğumuzu unutmayalım.”

Gölbaşı Belediyesi, bayram süresince çevre kirliliğinin önüne geçmek için temizlik ekiplerinin de sahada olacağını belirtirken, vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini vurguladı.

Kurban Bayramı’nın manevi atmosferine uygun bir şekilde, çevreye ve topluma duyarlı olunması gerektiğini hatırlatan yetkililer, belirlenen atık toplama alanlarının konumlarının belediyenin resmi iletişim kanallarından ilan edileceğini belirtti.