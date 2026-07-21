Bir bakmışsınız kobalt mavisinin o güzel tüm tonlarını sedefli biçimde ışıl ışıl, pırıl pırıl bedeninde taşıyan, gerçek olamayacak kadar güzel, masalsı, ışıklı bir canlı… Adeta bir melek gibi, prenses gibi süzülüyor kıyıya yakın sularda. Hayır hayır, gerçek olamayacak, bu sulara ait olamayacak kadar güzelsin diyorum kendime. Bakmaya kıyamıyorum. Öyle bir güzellik. Çok bilmiş biri çıkıyor beğeni almak popülerlik uğruna sosyal medya illetinde gösteriyor bu gerçeküstü güzelliği, “ellemeyin” derken hedef gösteriyor aslında cahillere bu güzeller güzeli mavi marlin balığını. Niye paylaşırsın be kardeşim? Niye hedef gösterirsin? Sen bilmez misin olacakları be akıllı?

Besbelli bir şekilde yolunu şaşırmış, bir şey olmuş ki bizim kıyılara kadar gelmiş. Bedenine bakınca mavi marlin balığına göre oldukça küçük. Ölçülerine bakınca henüz yavru olduğunu düşündüğüm, okyanusta yaşayan bu güzelim balık bir şekilde yolunu kaybetmiş olacak ki, cahil cühela kötülerin, ama çok kötü yaratıkların olduğu bölgeye düşmüş maalesef. Ah çok ama çok yazık.

Sahilde 2 tane yaratık çıkıyor pusu kuruyor zavallıya… Kıstırıyorlar güzelim yavruyu. Pis, iğrenç elleriyle yakalıyorlar sahile türlü zorbalıklarla çıkarıp öldürüyorlar. Nesli tükenmek üzere olan bir canlıyı öldürmek bir yana, bunu o mide bulandırıcı iğrenç halleriyle tiksinç bir şekilde göstere göstere bir şov halinde yapıyorlar. Ah minik yavru keşke o zıpkın gibi üst çeneni bu vahşilere karşı, bu insan olamayan yaratıklara karşı kullanabilseydin. Ama sen masumdun. Yalnızca biraz süzülüp gidecektin bu diyarlardan. Ama vahşi kötüler izin vermediler sana.

O görüntüleri görüp de içi sızlamayacak, acı hissetmeyecek, canı yanmayacak bir insan, bana göre insan değildir. Yalnızca bir yaratık, bir mahlukattır diğer canlılar gibi. Ama insan değildir. Olamaz. Çünkü o görüntüleri izlerken duyduğum acının hiç tarifi yok. Verilen 500 bin TL. ceza acımı hafifletmiyor. Çünkü o nadide canlı artık yaşamıyor. 2 tane … (noktaları siz tamamlayın lütfen) yüzünden zulmedilerek öldürüldü. Acı çekerek öldü. Suçlulara para cezası verilmesine karşın, bu acı olayın hemen akabinde; yine aynı bölgede, bir başka 2 ayaklı canlı tarafından yine aynı tür balık kıyıda zıpkınla vahşice avlanıp öldürüldü. DEMEK Kİ NEYMİŞ? PARA CEZASI CAYDIRICI OLMUYORMUŞ. DEMEK Kİ NE GEREKİYOR? EN AĞIR HAPİS CEZALARI GEREKİYOR.

Mavi marlin balığının nesli hızla azalmaktadır. IUCN Kırmızı Listesi tarafından Hassas (Vulnerable) kategorisinde sınıflandırılmaktadır. Ekosistem için ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek var mı?

Bir hayvan ki, kendi halinde suda yaşamaya çalışan, belki yardıma ihtiyacı olan. Ve bir canlı ki karnı tok ama gözü aç, şeytandan daha şeytan bir açgözlü vahşi. Peki soruyorum size: KİM İNSAN KİM HAYVAN?

Oysa yolunu kaybetmişti, belki yardıma ihtiyacı vardı, belki hoş bir seda bırakarak gidecekti bu sulardan okyanuslara açılacaktı yeniden. Ona kötülük yapanlar olmasaydı eğer; biraz salınıp yüreğimize, gönlümüze hoş bir huzur bırakıp sonra süzülüp gidecekti derin sulara. Ama izin vermedi kötüler, cahiller, bu dünyada nefes bile almaması gerekenler. Durup izleyenler, engel olmayanlar ile birlikte.

Dilerim kırdığınız yerden kırılırsınız. Ama bir gün değil. Her gün! Yaptığınız her bir kötülük için, kırdığınız her bir kalp için, aldığınız her bir can için, her gün yeniden can verirsiniz!