ÇAVUŞ IŞIK

Gelir İdaresi Başkanlığı “81 Sözleşmeli Personel” alımı için çağrıda bulundu. Başkanlığın merkez teşkilatında, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen ünvanlarda toplam 81 (seksen bir) sözleşmeli personel alınacak.

SÖZLÜ SINAV 21 TEMMUZ- 1 AĞUSTOS 2025 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalı olan https://www.ilan.gov.tr adresinde yer alan çağrıya göre; sınav sözlü olarak, 21 Temmuz ile 1 Ağustos 2025 tarihlerinde Ankara’da yapılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 (on) gün önce Başkanlığın internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecek. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini “Kariyer Kapısı Platformu” üzerinden görüntüleyebilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Sözlü sınava başvuracak adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak, başvurulan sözleşmeli personel ünvanına ilişkin olarak, Tablo-1’de belirtilen sürede tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek, hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak, süresi içinde başvuru yapmış olmak şartları aranacak.

BAŞVURULAR; 23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK

Söz konusu alıma ilişkin başvurular; 23 Haziran 2025 Pazartesi günü başlayıp, 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 17.30'da sona erecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, elektronik ortamda alınacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar, internet sitesinde yer almakta.

15 farklı gruptan oluşan alımda; 2 Yazılımcı, 15 Uzman Yazılımcı, 16 Kıdemli Uzman Yazılımcı, 8 Lider Uzman Yazılımcı, 4 Bilişim Sistemi Uzmanı, 4 Siber Güvenlik Uzmanı, 2 Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı, 1 Ağ Yönetim Uzmanı, 5 DevOps Uzmanı, 3 Kıdemli DevOps Uzmanı, 3 Linux Sunucu Uzmanı, 5 Uzman Veri Tabanı Yöneticisi, 2 Büyük Veri Uzmanı, 7 Kıdemli Büyük Veri Uzmanı ve 4 Yapay Zeka Uzmanı olmak üzere toplam 81 Sözleşmeli Personel alınacak.