Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ‘gasp’ suçlarına yönelik ‘Gece Avı’ adı verilen operasyon gerçekleştirdi. İl genelinde, internet ve sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları kişileri günübirlik ev, otel ve pansiyonlarda buluşturan şüphelilerin, kesici, delici ve ateşli silah kullanarak cebir ve şiddet yoluyla zorla para aldıkları tespit edildi. 4 aylık titiz takip sonucunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 28 kişi yakalandı.

Şüpheliler Tutuklandı

Düzenlenen operasyon kapsamında 4 ateşli silah, 2 şarjör, 27 fişek, 2 bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildi. ‘Nitelikli yağma’ suçundan adliyeye sevk edilen 20 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.