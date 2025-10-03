Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Ahmet Faruk Şimşek'in kullandığı 07 AZN 146 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde ilerleyen Gamze Altok'un kullandığı 07 ATK 432 plakalı otomobil kaza yaptı. Fatih Belek idaresindeki 15 PY 730 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada araçlardaki Elife Taş, kızı Gonca Taş, İbrahim İlkan Tur yaralandı. Sürücüler, kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.

OTOMOBİLDE SIKIŞTI

Sağlık ekibi, 07 ATK 432 plakalı otomobilin arka koltuğunda sıkışan Elife Taş'ın, hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Döşemealtı Devlet Hastanesi'nde hemşire olduğu öğrenilen sürücü Gamze Altok, teyzesinin ölmediğini, kısa süre önce konuştuğunu belirterek, sağlık ekibine tepki gösterdi. Uzun süre teyzesine suni teneffüs ve kalp masajı uygulayan Gamze Altok'un ardından bu kez sağlık ekibi, Elife Taş'a müdahale etmeye başladı. Elife Taş, çevredekilerin ve ekiplerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı.

MÜDAHALE ETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından duran kalbi yeniden çalıştırılan Elife Taş ile kızı Gonca Taş, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Elife Taş, ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti. Gonca Taş ile hafif yaralı İbrahim İlkan Tur ise hastanede tedaviye alındı. Elife Taş'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerin ardından Elife Taş'ın cansız bedeni, yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Ankara'nın Polatlı ilçesine götürüldü. Diğer yandan kazayı yara almadan atlatan Gamze Altok'un teyzesine müdahale anları, kameralara yansıdı. (DHA)