Yangın, akşam saatlerinde Arapçeşme Mahallesi 1041 sokaktaki 4 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Yangını fark edenler, alevlerin kısa sürede binayı sarması üzerine apartmanı terk ederek durumu itfaiyeye ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Çatı yalıtım ve kaplama malzemelerinin tutuşmasıyla zaman zaman alevlerin arttığı yangın, ekiplerin çalışmasıyla beraber söndürüldü. Bazı apartman sakinlerinin söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledi.

Yangına dair inceleme başlatıldı.