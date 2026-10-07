İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’ya yönelik saldırılarında Filistin’in spor camiası da ağır kayıplar verdi. Filistin Futbol Federasyonu (PFA) verilerine göre son 3 yılda en az 1000 Filistinli sporcu hayatını kaybederken, yaklaşık 300 spor tesisi zarar gördü. Gazze’de spor tesislerinin yüzde 90’dan fazlasının tahrip edildiği belirtildi.

Konyaspor-Filistin maçında hayatını kaybeden sporcular anıldı

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sporcular, Konyaspor ile Filistin Milli Futbol Takımı arasında 30 Eylül’de oynanan dostluk maçında anıldı.

Karşılaşma, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren 1014 Filistinli sporcuyu anmak amacıyla 10. dakikanın 14. saniyesinde durduruldu. Bu sırada stat ışıkları söndürüldü ve hayatını kaybeden sporcular için anma gerçekleştirildi.

Filistinli sporcular saldırıların yanı sıra açlıkla mücadele ediyor

İsrail saldırılarında çok sayıda profesyonel sporcunun hayatını kaybettiği Filistin’de, hayatta kalan sporcular da ağır koşullarla mücadele ediyor.

Abluka altındaki bölgelerde sporcuların yanı sıra halk da saldırıların, yetersiz beslenmenin ve kıtlığın etkileriyle karşı karşıya. Spor faaliyetleri ise tesislerin zarar görmesi ve güvenlik koşulları nedeniyle büyük ölçüde durma noktasına geldi.

Yaklaşık 300 spor tesisi zarar gördü

İsrail saldırılarında Gazze ve Batı Şeria’da 300’e yakın spor tesisinin zarar gördüğü belirtildi.

Hedef alınan tesisler arasında Filistin Futbol Federasyonu'nun (PFA) genel merkezi de bulunuyor. Zarar gören spor tesislerinin büyük bölümünün Gazze’de, bir bölümünün ise Batı Şeria’da olduğu kaydedildi.

Gazze’de spor faaliyetleri neredeyse tamamen dururken, Batı Şeria’da İsrail’in uyguladığı hareket kısıtlamaları nedeniyle spor organizasyonlarının aksadığı, ertelendiği veya gerçekleştirilemediği ifade edildi.

Gazze’de spor tesislerinin yüzde 90’dan fazlası tahrip edildi

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’deki spor tesislerinin yüzde 90’dan fazlasının tahrip edildiği belirtildi.

Bölgedeki çok sayıda stat ve futbol sahası hava ve topçu saldırılarında zarar görürken, bazı futbol sahalarının mezarlık olarak da kullanıldığı aktarıldı. Bazı mezarlıkların dolması veya erişilemez hale gelmesi nedeniyle futbol sahalarının geçici defin alanlarına dönüştürüldüğü belirtildi.

Yarmouk Stadı geçici hapishane olarak kullanıldı

İsrail birliklerinin Ocak 2024’te Gazze’deki Yarmouk Stadı’nı Filistinli tutuklular için geçici hapishane olarak kullandığına dair bir video da ortaya çıktı.

Saldırılar, sporcuların yaşamını kaybetmesine ve spor tesislerinin büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesine neden olurken, Filistin’de spor faaliyetlerinin sürdürülebilmesi de ciddi biçimde zorlaştı.