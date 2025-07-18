81 yaşındaki gazeteci-yazar Hasan Cemal, tatil yaptığı Leros Adası’nda sağlık sorunu yaşadı. Adadaki hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından, ileri tetkikler için Bodrum’a sevk edildi. Cemal’in sağlık durumu iyi.

Gazeteci ve yazar Hasan Cemal, tatil için bulunduğu Yunanistan’ın Leros Adası’nda rahatsızlandı. Edinilen bilgilere göre, yüksek ateş ve enfeksiyon belirtileri nedeniyle adadaki devlet hastanesine kaldırılan Cemal’in kan değerlerinde anormallik tespit edildi.

Hasan Cemal Kimdir?

81 yaşındaki deneyimli gazeteci, yıllar boyunca Türkiye’nin en büyük gazetelerinde çalıştı, yöneticilik yaptı ve birçok kitap kaleme aldı. Basın özgürlüğü ve demokrasi konularında aktif olarak yazmaya devam eden Cemal, son olarak bağımsız gazetecilik platformlarında yazılarıyla kamuoyunu bilgilendiriyordu.

Hasan Cemal’in yakınları, sağlık durumunun stabil olduğunu ve doktorların kontrolü altında tutulduğunu belirtti. Gelişmelerin iyi yönde ilerlediği bildirildi.