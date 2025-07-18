Kanal D ekranlarında yayınlanan Kuralsız Sokaklar, bu hafta Bangladeş, Kolombiya ve Şili’yi konu alarak izleyiciyi tehlikeli ve etkileyici bir dünya turuna çıkardı. Programın Kolombiya ayağında, gece hayatının kalbi olarak bilinen Medellin şehrinin popüler bölgesi La Provenza'da yaşananlar dikkat çekti.

Program sunucusu Mert Öztürk'ün Kolombiyalı gençlere yönelttiği “Türkiye hakkında ne biliyorsunuz?” sorusuna verilen cevap, ekran başındaki izleyicileri hem şaşırttı hem de gururlandırdı. Gençlerin verdiği yanıt “Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu” oldu. Real Madrid forması giyen Arda Güler ve Inter'in yıldız orta sahası Hakan Çalhanoğlu’nun Kolombiya sokaklarında bu kadar tanınması, Türk futbolunun küresel etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Programın Medellin'de çekilen bölümlerinde, şehrin gece hayatının renkli yüzünün arkasındaki tehlikeli gerçekler de gözler önüne serildi. La Provenza’nın eğlence dolu görüntülerine rağmen her köşede hissedilen risk ve suç oranı da dikkatlerden kaçmadı.

Kanal D’nin özgün formatıyla fark yaratan yapımı Kuralsız Sokaklar, Mert Öztürk’ün etkileyici sunumuyla her pazar saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.