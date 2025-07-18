Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, 18 Temmuz 2025 tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye’nin İdlib bölgesinde etkin olan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) ve ona bağlı silahlı grupların Alevi kadınlara yönelik sistematik şiddet uyguladığını iddia etti.

Paylaşıma göre, bu kadınlar kaçırılıyor, zorla evlendiriliyor, köleleştiriliyor ve toplu cinsel saldırıya uğruyor. Aynı tehdidin Dürzi kadınlar için de geçerli olduğu belirtildi.

İnisiyatif, Türkiye’den bazı sosyal medya hesapları aracılığıyla fidye taleplerinin gönderildiğini de aktardı. Açıklamada, yaşananların “Alevi soykırımı” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı ve “Kadınların yanındayız, eylemdeyiz” ifadeleriyle dayanışma çağrısı yapıldı.

Bölgeden Gelen Raporlar Ne Diyor?

İnsan hakları izleme örgütleri ve uluslararası haber ajansları, özellikle İdlib ve çevresindeki HTŞ kontrolündeki bölgelerde sivil hak ihlallerine dair birçok rapor yayımlamıştı. Ancak doğrudan Alevi ya da Dürzi kadınlara yönelik bu denli spesifik ve sistematik şiddet iddiaları, bağımsız doğrulama gerektirmektedir.

Fidye Talebi ve Türkiye ile Bağlantı İddiaları!

İnisiyatifin öne sürdüğü bir diğer önemli iddia ise, kaçırılan kadınlar için Türkiye merkezli hesaplar üzerinden fidye istenmesi. Bu durum, hem sınır ötesi insan ticareti hem de dijital suçlar bakımından uluslararası iş birliği gerektiren bir süreci gündeme getirebilir.

Kadın Örgütlerinden Dayanışma Çağrısı

Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, yaşananları durdurmak ve farkındalık yaratmak amacıyla eylemler düzenleyeceklerini belirtti. İnisiyatifin çağrısı, Türkiye’deki diğer kadın hareketleri ve insan hakları kuruluşları tarafından da paylaşılmaya başlandı.