Karadeniz bölgesinde fındık üreticileri, son yıllarda kahverengi kokarca zararlısı ve zirai don nedeniyle zor günler geçiriyor. Buna rağmen Türkiye, 2024 Ocak-Aralık döneminde fındık ihracatından 2 milyar 800 milyon dolar gelir elde etti.

2025 Fındık Hasadında Rekolte Düşüşü Bekleniyor

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk, 2025 mahsulünün bazı sıkıntılara gebe olduğunu belirterek, “Bu yıl her şey yolunda giderse 3,5 milyar dolar civarında bir ihracat geliri elde etmeyi hedefliyoruz. Bu rakam, tüm zamanların tarihi rekoru olacak” dedi. Arslantürk, Türkiye’de fındık ihracatının önümüzdeki dönemde fiyat artışları sayesinde rekolte düşüşünü telafi edeceğini de vurguladı.

Karadeniz’de Hasat ve Kurutma Çalışmaları Devam Ediyor

Karadeniz’in yüksek kesimlerinde fındık hasadı sürerken, sahil kesimlerinde olgunlaşan ürünleri toplayan üreticiler kurutma işlemlerine yoğunlaştı. Dünya fındık üretiminde 744 bin hektarlık alana sahip olan Türkiye, global pazarda önemli bir paya sahip bulunuyor.

İç Fındık Beklentisi: 250-260 Bin Ton

Arslantürk, 2025 mahsulü için iç fındık beklentisinin 250-260 bin ton civarında olduğunu belirterek, “Bu miktar yaklaşık 320 bin ton kabuklu fındığa denk geliyor. Rekoltenin düşük olmasına rağmen fiyat artışları sayesinde üreticiler 700 milyon dolarlık ilave gelir elde edecek” dedi.

Ordu’da Tarihin En Düşük Rekoltesi

Özellikle şubat ayında yaşanan zirai don, rekolteyi olumsuz etkiledi. Arslantürk, “Şubat ayının 11-13’ü arasında Doğu Karadeniz’de ciddi don olayları yaşandı. Ordu ilinde tarihin en düşük rekoltesi gerçekleşecek. Kahverengi kokarca zararlısı da geçen yıla göre daha fazla etki gösteriyor. Yaklaşık 30 bin tonluk hasar bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Üreticilere Kontrollü Satış Uyarısı

Rekoltenin toplamda 450 bin tona kadar düşebileceğini belirten Arslantürk, üreticilere kontrollü satış yapmaları çağrısında bulundu: “Ürünü ihtiyacı kadar piyasaya indiren üreticiler, bekledikleri fiyat seviyesini rahatlıkla yakalayabilir. Kısa sürede fındık fiyatlarının 250 ila 300 lira seviyesine ulaşmasını bekliyoruz.”

Karadeniz’de fındık üreticileri, hem zararlı böceklerle hem de iklim kaynaklı olumsuzluklarla mücadele ederken, ihracat gelirlerinin yükselmesi umut verici bulunuyor.