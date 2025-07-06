Altınordu ilçesindeki Ordu Kültür ve Sanat Merkezi’nde konuşan Arıkan, fındık üreticilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Yaklaşık 3 ay önce yaşanan zirai don felaketinin üreticileri zor durumda bıraktığını belirten Arıkan, “Dünyanın fındık üretiminin yüzde 70'ini Türkiye karşılıyor. Ordu, bu üretimde en önemli paya sahip şehirlerden biri. Ancak, 150 milyar dolarlık global fındık pazarından Türkiye'nin aldığı pay sadece 2,5 milyar dolar. En fazla üretimi yapmamıza rağmen en az kazanan biz oluyoruz” dedi.

“Fındık Taban Fiyatı Artık Sezon Öncesi Açıklansın”

Fındık fiyatlarının önceden belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Saadet Partisi lideri, “Fındık taban fiyatı artık sezon öncesi açıklanmalı. Buradan ilan ediyorum; Saadet Partisi olarak fındık taban fiyatının en az 300 lira olması gerektiğini savunuyoruz” ifadelerini kullandı.