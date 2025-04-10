Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır'a gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyaretin ardından Fransız basınına önemli açıklamalarda bulundu. Macron, Filistin devletinin tanınması konusunda gelecekte atılacak adımlara değindi. Fransız lider, Filistin’in tanınması sürecinin önümüzdeki aylarda gerçekleşebileceğini belirterek, bu adımın Haziran ayında düzenleyeceği ve Suudi Arabistan ile eş başkanlık yapacağı iki devletli çözüm için uluslararası bir konferans çerçevesinde olabileceğini ifade etti. Macron, “Filistin’i tanımaya doğru bir yol alıyoruz ve bu hedefe, önümüzdeki aylarda, büyük olasılıkla ulaşabiliriz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Macron ayrıca, Haziran ayında gerçekleştireceği konferansta Suudi Arabistan ile eş başkanlık yaparak, iki devletli çözümün sağlanmasına yönelik uluslararası bir toplantı düzenlemeyi planladıklarını söyledi. Bu açıklamalar, Fransa'nın Filistin meselesine yönelik politikalarının gelecekteki yönünü ve uluslararası diplomatik çabalarını net bir şekilde ortaya koyuyor.