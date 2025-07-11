Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe formasıyla kiralık olarak sahaya çıkan Milan Skriniar, bonservisiyle birlikte kadroya katılıyor. Paris Saint-Germain’den transfer edilmesi planlanan Slovak stoperle prensipte anlaşmaya varıldığı ve PSG ile de şartların büyük oranda oluşturulduğu öğrenildi.

Marco Asensio İstanbul Yolunda

Fenerbahçe, PSG'nin bir diğer yıldızı Marco Asensio ile de ilgileniyor. 28 yaşındaki İspanyol futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak için kısa süre içerisinde İstanbul’a geleceği bildirildi. Asensio’nun gelişiyle birlikte sarı-lacivertli ekibin hücum hattında büyük bir kalite artışı hedefleniyor.

Archie Brown Transferi Beklemede

İngiliz ekibi KAA Gent’te forma giyen sol bek Archie Brown için kulübüyle anlaşma sağlandı. Ancak 21 yaşındaki futbolcu, AC Milan’dan gelecek olası teklifi bekliyor. Transferin seyrinin, İtalyan ekibinin adımına göre netlik kazanacağı ifade ediliyor.

Genç Yetenek Abdou Aziz Fall A Takım’a Göz Kırpıyor

2007 doğumlu ve altyapıdan yetişen Abdou Aziz Fall, teknik ekibin dikkatini çekti. Genç futbolcunun, yeni sezonda Fenerbahçe A Takımı ile birlikte sahaya çıkması bekleniyor.

Leandro Trossard Fenerbahçe'nin Gündeminde

Arsenal forması giyen Belçikalı hücumcu Leandro Trossard da Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor. Ancak oyuncu için henüz resmi bir girişimde bulunulmadı. Teknik heyetin kararı doğrultusunda Trossard transferinde ilerleyen günlerde somut adımlar atılabileceği konuşuluyor.