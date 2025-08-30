SULTANGAZİ Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yılını Oğuzhan Koç konseriyle kutladı. Konser öncesinde DJ Emir Can Saltabaş sahne aldı. Konserde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz. İlçemizde bu tür etkinlikler gençlerin ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda devam edecek” dedi.

Sultangazi Blediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Bugün Sultangazi’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutluyoruz. Bu coşkuya Oğuzhan Koç konseriyle eşlik edelim istedik. Sultangazi, İstanbul’un 7’nci büyük ilçesi ve çok genç bir nüfusa sahip. Dolayısıyla bu genç nüfusun talepleri bizim için oldukça önemli. Gençlerin eğitim, kültürel ve sosyal faaliyetlerle ilgili güçlü talepleri var. Biz de bu talepleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bugün de bu talepleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın bir gün öncesine denk getirerek, özellikle gençlerin eğlenmesini istedik. Onların bu konudaki talepleri çok fazlaydı. Hem bu talepleri karşılayalım hem de zaferimizi güçlü bir şekilde kutlayalım dedik. Ben, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Bugün Zafer Bayramı’nın yıl dönümündeyiz. İnşallah bu ülkede her daim barış içerisinde yaşayacak bir toplumuz. Bundan sonra da barış ve huzur içinde, ama güçlü bir şekilde bu topraklarda yaşamaya devam edeceğiz. Barışın teminatı olacak bir devlet anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Sultangazi için her şey güzel, bugün çok daha güzel geçiyor. Konserler devam edecek. Ayrıca kültür-sanat sezonumuzu 15 Eylül itibariyle açıyoruz. Bu kapsamda konserler, tiyatrolar, canlı gösteriler ve sinema gösterimleri devam edecek. Güçlü bir kültür-sanat sezonu Sultangazilileri bekliyor” diye konuştu.

‘BELEDİYEMİZDEN ÇOK MEMNUNUZ ÇÜNKÜ HEMEN HEMEN HER YIL BURADA BÖYLE KONSERLER DÜZENLENİYOR’

Konsere katılanlardan Nisa Akköse de “Oğuzhan Koç’u çok sevdiğim için geldim. Sultangazi’de yaşıyoruz. Belediyemizden çok memnunuz çünkü hemen hemen her yıl burada böyle konserler düzenleniyor ve güzel sanatçılar geliyor” ifadelerini kullandı.

‘OĞUZHAN KOÇ’U ÇOK SEVİYORUM, SESİ ÇOK GÜZEL’

Furkan Ayyıldız ise “Oğuzhan Koç’u çok seviyorum, sesi çok güzel. Sürekli Sultangazi konserlerine geliyorum. Gayet güzel ve eğlenceli konserler oluyor. Böyle etkinlikler sık sık yapılıyor. İnsanlar için güzel ve eğlenceli. Sabırsızlık ile Oğuzhan Koç’un gelmesini bekliyorum” diye konuştu.