Ziyarette; dijital dönüşüm süreçlerinden bilişim altyapılarına, kurumlar arası koordinasyondan stratejik iş birliklerine kadar birçok başlık ele alındı. Görüşmenin odak noktalarından biri, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde hâlihazırda 800'e yakın noktada aktif olarak kullanılan ULAK SD-WAN altyapısı oldu.

ULAK Haberleşme'den görüşmede konuşulan ULAK SD-WAN altyapısına ilişkin şöyle denildi:

"Tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirilen ULAK SD-WAN, sadece Türkiye'de değil uluslararası arenada da dikkat çekiyor. Çözüm, NATO tarafından yapılan bağımsız testlerden başarıyla geçerek yüksek not aldı. Bu, ULAK'ın geliştirdiği teknolojilerin güvenilirlik ve performansta dünya standartlarını yakaladığını gözler önüne seriyor.

"Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 1499 sahada aktif olarak çalışan ULAK SD-WAN, ülkenin en kritik kurumlarının ağ altyapısını güçlendiriyor. İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve TEİAŞ gibi stratejik kurumlarda kurulumlar başarıyla sürdürülüyor.

"ULAK SD-WAN, kurumsal iletişimi geleneksel MPLS çözümlerine kıyasla daha güvenli, esnek ve verimli hale getiriyor. İş sürekliliğini destekleyen bu stratejik çözüm, çok şubeli yapılardan bulut uyumlu sistemlere kadar her ölçekte kuruma değer katıyor. Kurumlara sadece bağlantı sağlamıyor; ağ yönetiminde devrim niteliğinde kolaylık ve güvenilirlik sunuyor. Merkezi yönetim sayesinde tek bir noktadan tüm şubeler kontrol edilebiliyor, akıllı algoritmalar sayesinde iletişim kesintisiz sürüyor.

"Bulut hizmetleri için optimize edilmiş yapısı, kurumların modern dijital ihtiyaçlarına tam uyum sağlarken, kapalı devre izleme sistemi performans takibini anlık ve güvenli hale getiriyor. Bu özellikler, ULAK SD-WAN'ı hem esnek hem de stratejik açıdan vazgeçilmez kılıyor.Yerli ve milli çözümlerle kurulan güçlü ağ altyapıları, kurumlara kesintisiz güvenlik ve maksimum performans sağlıyor."