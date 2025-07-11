Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde doğan Türk mizahının usta ismi ve halk filozofu Nasreddin Hoca, adını taşıyan Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’nde anıldı. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Nasreddin Hoca’nın adaletin, sağduyunun, hoşgörünün, mizahın ve halk bilginliğinin simgesi olduğunu söyledi.

Sivrihisar Belediyesi bu yıl 9’uncu kez Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali düzenledi. Festival, Nasreddin Hoca Mahallesi’ndeki Bağbaşı Göleti'ndeki anma programıyla başlarken, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci göle maya çaldı. Festivalin resmi açılışı ise Heykel Meydanı’nda yapıldı. Buradaki Programda CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP İl Başkanı Talat Yalaz yer aldı.

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Nasreddin Hoca’nın sağduyunun, hoşgörünün, mizahın ve halk bilginliğinin simgesi olduğunu söyledi. Festivalle birlikte Nasreddin Hoca’yı bir kez daha andıklarını kaydeden Dökmeci, “Bugün burada yalnızca bir festivali kutlamıyoruz. Aynı zamanda, yüzyıllar öncesinden günümüze gülümseyerek seslenen, halkın içinden çıkmış, bilgece sözleriyle güldüren ama düşündüren Nasreddin Hocamızı bir kez daha anıyor, onun evrensel değerlerini tüm dünyaya duyuruyoruz. Nasreddin Hoca, adaletin, sağduyunun, hoşgörünün, mizahın ve halk bilginliğinin simgesidir. Onun fıkralarında sadece gülmek yoktur, aynı zamanda bir toplumun vicdanı, sesi ve sağduyusu vardır. Bugün bu değerlere her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu festival, kültürleri buluşturmak, sanatı yaşatmak, gençlerimize mirasımızı aktarmak ve Sivrihisar’ımızın tarihî ve kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmak adına büyük bir fırsattır” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Gaziantep, Ankara, Balıkesir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Güney Kore, Mısır ve Kostarika’dan gelen gösteri ekipleri hünerlerini sergiledi. Festival kapsamında Semicenk, Melek Mosso ve Seldağ Bağcan da Sivrihisar’da konser verecek.