Fenerbahçe, Jhon Duran transferinde oyuncu ve Al Nassr takımıyla anlaşma sağladı. Ocak ayında Aston Villa’dan 77 milyon Euro bedelle Al Nassr’a transfer olan Duran, Suudi Arabistan ekibinde 18 maçta 12 gol kaydetti. Sarı-Lacivertliler, başarılı golcüyü bugün saat 16.00 civarında Atatürk Havalimanı’nda karşılamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içinde resmi olarak duyurması bekleniyor.

Beşiktaş, Tammy Abraham’ı Kadrosuna Katıyor

Öte yandan Beşiktaş, uzun süredir transfer listesinin başında yer alan Tammy Abraham ile anlaşmaya vardı. İngiliz golcü futbolcu, akşam saatlerinde İstanbul’a gelerek Atatürk Havalimanı’na iniş yapacak. Beşiktaş yönetimi ve taraftarları, golcü futbolcunun transferinin resmi olarak açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor.