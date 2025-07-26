Coşkun, noter onaylı toplam 9 bin 954 imza beyannamesi sunulduğunu belirterek, bu beyannamelerden Türk Medeni Kanunu’na göre 8 bin 468’inin, Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğü’ne göre ise 7 bin 982’sinin geçerli sayıldığını açıkladı.

“Şeffaflık, Adalet ve Güvenlik En Üst Sırada”

Avukat Coşkun, imza sürecinin 5 Mayıs 2025 tarihinde başladığını ve tüm aşamaların Türk Medeni Kanunu’nun 75. maddesi ile kulüp tüzüğüne uygun olarak yürütüldüğünü vurguladı.

“Yapılan çalışmalar, hukukun ön gördüğü şekilde ilerleyen, üyelik haklarının bir yansıması olan bir süreçtir. Bu süreçte şeffaflık, adalet ve güvenlik en üst sırada yer almıştır,” ifadelerini kullandı.

Süreçte Görevlendirilen Personel ve YDK Katkısı

Hukuki kontrollerin ve belge teslimlerinin ayrıntılarını da paylaşan Coşkun, Sicil Kurulu ve YDK tarafından görevlendirilen isimleri açıkladı. 2 Temmuz’da teslim edilen belgelerin kontrolü, noter onayı, üyelik durumu ve imza geçerliliği açısından detaylı şekilde incelendi.

Süreçte 10 Kategori Tespit Edildi

Sicil Kurulu’nun yürüttüğü incelemede, beyannamelerin 10 farklı kategoriye ayrıldığı belirtildi. 3 Temmuz’da kulüp genel sekreterliğine teslim edilen belgeler sonrasında, 16 Temmuz itibarıyla kongre üyeleri bilgilendirilmeye başlandı.

Bu gelişmeler, Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul beklentisinin ne yönde şekilleneceğine dair kamuoyunun dikkatini yeniden kulüp yönetiminin vereceği kararlara çevirdi.