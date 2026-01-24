Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmada Talen Horton-Tucker, kaydettiği 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken galibiyette başrolü üstlendi. Sarı-lacivertlilerde 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaşarak takım oyunuyla dikkat çekti.
Periyot Periyot Üstünlük
Mücadeleye dengeli başlayan Fenerbahçe Beko,
-
1’inci periyodu 21-20,
-
ilk yarıyı 42-38 önde tamamladı.
Üçüncü periyotta savunmada sertliğini artıran sarı-lacivertli ekip, farkı açarak son periyoda 69-50 üstünlükle girdi ve maçtan 84-71 galip ayrıldı.
Galibiyet Sayısı 16’ya Yükseldi
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki 16’ncı galibiyetini alırken, Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz ise 16’ncı yenilgisini yaşadı.
Maçtan Öne Çıkan İstatistikler
Fenerbahçe Beko:
Tarık Biberovic 12, Horton-Tucker 21, Hall 10, Baldwin 11, De Colo 11, Melli 5, Birch 2, Onuralp Bitim 5, Metecan Birsen 2, Melih Mahmutoğlu 3, Jantunen 2
Baskonia:
Omoruyi 14, Simmons 13, Kurucs 10, Luwawu-Cabarrot 9, Diakite 7, Diop 6, Forrest 5