Fidan, Davos ziyareti kapsamında “On the Record” programında Hadley Gamble’a verdiği mülakatta, Gazze, İran, Suriye, ABD, İsrail ve Avrupa Birliği ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

“İran’a Yaptırımlar Ekonomiye Büyük Zarar Veriyor”

İran’a yönelik yaptırımların ülke ekonomisini ciddi biçimde etkilediğini belirten Fidan, olası bir askeri müdahalenin çözüm olmayacağını vurguladı. Fidan, sorunların güç kullanımı yerine diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Gazze Mesajı: Türkiye Hazır

Gazze’de yatırım eksikliği yaşandığını dile getiren Fidan, insani yardımın büyük ölçüde devletler tarafından sağlandığını söyledi.

Türkiye’nin Gazze’de kurulması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü’nün parçası olmaya hazır olduğunu belirten Fidan, bunun uluslararası mutabakata bağlı olduğunu vurguladı.

“İsrail Üzerinde Baskı Kurabilecek Tek Kişi Trump”

Fidan, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail üzerinde gerçek baskı kurabilecek tek aktör olduğunu söyledi. İsrail’in ateşkesi defalarca ihlal ettiğini hatırlatan Fidan, Trump’ın lobilerden bağımsız hareket edebileceğine inandıklarını dile getirdi.

Suriye ve Bölgesel Gelişmeler

Suriye’de yaşanan gelişmeler için umutlu olunması gerektiğini belirten Fidan, bölge ülkeleri, ABD ve uluslararası toplumun ilk kez bu kadar hızlı hareket ettiğini söyledi.

Türkiye’nin bölgede yapıcı bir rol üstlendiğini ve sorunların bölge ülkeleri tarafından sahiplenilmesinin hayati önemde olduğunu vurguladı.

“Yeni Bir Osmanlı İmparatorluğu Değil”

Bölgesel iş birliği tartışmalarına değinen Fidan, bunun bir “yeni Osmanlı” anlayışı olmadığını, ulus devletlerin kendi platformlarını oluşturarak sorunlarını çözmesinin hedeflendiğini belirtti.

AB ve Türkiye İlişkileri

Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, Avrupa Birliği’nin kimlik siyaseti izlediği sürece Türkiye’nin üyeliğinin mümkün olmadığını söyledi.

AB ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 230 milyar dolara ulaştığını belirten Fidan, güvenlik alanında ise aynı seviyenin henüz yakalanamadığını ifade etti.

PKK ve ABD Politikası

ABD’nin geçmişte PKK ile iş birliği yapmasının yanlış olduğunu vurgulayan Fidan, Trump döneminde bu hatadan dönülmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.