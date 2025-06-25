Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, bu zaferle birlikte Basketbol Süper Ligi’nde üst üste ikinci kez şampiyon olurken; EuroLeague, Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi’ni kazanarak sezonu 3 kupayla tamamladı.

Maçtan Öne Çıkanlar:

İlk 5’ler: Fenerbahçe: McCollum, Guduric, Hayes-Davis, Birch, Ekşioğlu Beşiktaş: Needham, Mathews, Sleva, Terry, Berk Uğurlu

İlk Periyot: Beşiktaş 13-0’lık seriyle başladı, Fenerbahçe geri döndü: 21-18

Devre: 48-40 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: Sarı-lacivertliler farkı açtı: 69-54

Maç Sonu: 84-68 İBB Soruşturmasında Şok İtiraf İçeriği Görüntüle

Öne Çıkan Oyuncular:

Hayes-Davis : 16 sayı

Baldwin : 13 sayı

Melih Mahmutoğlu & Melli : 10’ar sayı

Mathews (Beşiktaş) : 19 sayı

Needham: 14 sayı

Tribünlerde Büyük Coşku

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nu dolduran binlerce taraftar, şampiyonluk coşkusunu maç bitimiyle birlikte sahaya taşıdı. Tribünlerde büyük sevinç yaşanırken, taraftarlar “Şampiyon Fenerbahçe” tezahüratlarıyla takımlarını ayakta alkışladı.

İki Başkan Tribünde Yan Yana

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, karşılaşmayı birlikte izledi. Mücadeleyi saha kenarından takip eden iki başkan, takımlarına destek verdiler.