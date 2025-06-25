Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, bu zaferle birlikte Basketbol Süper Ligi’nde üst üste ikinci kez şampiyon olurken; EuroLeague, Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi’ni kazanarak sezonu 3 kupayla tamamladı.
Maçtan Öne Çıkanlar:
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İlk 5’ler:
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Fenerbahçe: McCollum, Guduric, Hayes-Davis, Birch, Ekşioğlu
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Beşiktaş: Needham, Mathews, Sleva, Terry, Berk Uğurlu
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İlk Periyot: Beşiktaş 13-0’lık seriyle başladı, Fenerbahçe geri döndü: 21-18
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Devre: 48-40 (Fenerbahçe lehine)
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3. Periyot: Sarı-lacivertliler farkı açtı: 69-54
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Maç Sonu: 84-68
Öne Çıkan Oyuncular:
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Hayes-Davis: 16 sayı
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Baldwin: 13 sayı
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Melih Mahmutoğlu & Melli: 10’ar sayı
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Mathews (Beşiktaş): 19 sayı
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Needham: 14 sayı
Tribünlerde Büyük Coşku
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nu dolduran binlerce taraftar, şampiyonluk coşkusunu maç bitimiyle birlikte sahaya taşıdı. Tribünlerde büyük sevinç yaşanırken, taraftarlar “Şampiyon Fenerbahçe” tezahüratlarıyla takımlarını ayakta alkışladı.
İki Başkan Tribünde Yan Yana
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, karşılaşmayı birlikte izledi. Mücadeleyi saha kenarından takip eden iki başkan, takımlarına destek verdiler.