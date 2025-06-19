ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) yapılan duyuruda, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı bildirildi. Açıklamada, bankanın hedeflerini desteklemek amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 seviyesinde sabit bırakıldığı belirtildi. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC), uzun vadede maksimum istihdamı ve yüzde 2 enflasyon hedefini sürdürmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, “Ekonomik görünüme dair belirsizlik azaldı ancak hala yüksek seviyede seyrediyor” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA