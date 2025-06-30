Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesinin Ahi Mesut Mahallesi’nde bulunan Sultan Sencer Parkı’nda dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, izinli olan polis memuru Furkan Kaya, kuzeniyle birlikte onun evlenmeyi düşündüğü sevgilisinin yakınlarıyla parkta buluştu. Ancak bilinmeyen bir nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında Furkan Kaya tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç polis, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından, Kaya’ya ateş ettiği öne sürülen kişinin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

15 Temmuz Gazisinin Oğlu Furkan Kaya, Memleketi Çankırı’ya Uğurlandı

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Furkan Kaya’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemleri sırasında acılı aile ve meslektaşları Adli Tıp önünde uzun süre bekledi. Genç polisin babası Bülent Kaya’nın da kendisi gibi polis olduğu ve 15 Temmuz darbe girişiminde gazi unvanı aldığı öğrenildi. Oğlunun ölüm haberini alan Bülent Kaya, ayakta durmakta zorlandı.

Otopsi işlemlerinin ardından Furkan Kaya’nın cenazesi ailesine teslim edildi ve defnedilmek üzere memleketi Çankırı’ya götürüldü.

Öte yandan olay sırasında Furkan Kaya’nın beylik tabancasını çıkarıp havaya ateş açtığı, bu sırada karşı taraftan bir kişinin silahı alarak Kaya’yı vurduğu iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.