Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı kırsal Balabancı Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde saat 16.00 sıralarında samanları balya yapan makineden çıktığı değerlendirilen yangın, ekiplerin 7 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında, 30 hektar meşelik, 20 hektar da zirai alanın zarar gördüğü öğrenilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip eden Uşak Valisi Naci Aktaş, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den bilgi aldı.
Kaynak: DHA