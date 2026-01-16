İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından ortak bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında Ümit Karan’ın da bulunduğu toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek kan ve saç örnekleri verdi. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler İstanbul Adliyesi’ne çıkarıldı.

Savcılık sorgusu sonrası Ümit Karan, “uyuşturucu veya uyarıcı madde temin, imal veya ticareti” suçlamasıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Mahkeme, Karan hakkında tutuklama kararı verdi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenilirken, diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.