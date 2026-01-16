Axios sitesinin ismini açıklamak istemeyen iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump ile Netanyahu’nun 14 Ocak’ta gerçekleştirdiği belirtilen telefon görüşmesinin ardından, ikilinin 15 Ocak akşamı bir kez daha temas kurduğu iddia edildi. Görüşmede İran’daki mevcut durumun masaya yatırıldığı belirtilirken, konuşmanın içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Öte yandan The New York Times’a konuşan ABD’li yetkililer, Netanyahu’nun 14 Ocak’taki görüşmede Trump’tan İran’a yönelik olası askeri saldırı planlarını ertelemesini talep ettiğini ileri sürmüştü.

İran’daki Protestolar Gündemde

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sorunların derinleşmesiyle birlikte Tahran Büyük Çarşı’da başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta şiddetlenen gösterilerin ardından İran yönetimi internet erişimine kısıtlamalar getirmişti.

İranlı yetkililer olaylarda hayatını kaybeden veya yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), protestolarda 2 bin 677 kişinin yaşamını yitirdiğini, 19 bin 97 kişinin ise gözaltına alındığını duyurdu.

Trump ile Netanyahu arasında gerçekleştiği öne sürülen görüşmelerin, İran’daki iç gelişmeler ve bölgesel güvenlik dengeleri açısından kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.