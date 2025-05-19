Kulübün yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Sayın Ergün Penbe ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Ergün Penbe ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz. Yolun sonu şampiyonluk olsun” ifadelerine yer verildi.

Ergün Penbe'nin Kariyerinde Yeni Sayfa

Galatasaray ile UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan, 2002 Dünya Kupası’nda üçüncü olan A Milli Takım’ın da bir parçası olan Ergün Penbe, teknik direktörlük kariyerinde daha önce Hacettepe, Kartalspor, Giresunspor, Tarsus İdmanyurdu ve Yeni Mersin İdmanyurdu gibi takımlarda görev aldı.

Futbolculuk dönemindeki disiplinli yapısını teknik adamlık kariyerine de yansıtan Penbe, Uşakspor’da yeni bir başarı hikayesi yazmayı hedefliyor.

Uşakspor'da Hedef: Şampiyonluk

Geçtiğimiz sezon Play-Off yarışını son haftada kaçıran Uşakspor, yeni sezonda Ergün Penbe önderliğinde şampiyonluk mücadelesi vermek istiyor. Tecrübeli teknik adamın gelişi, camiada büyük heyecan yaratırken, taraftarlar sosyal medyada “Yolun sonu şampiyonluk olsun” mesajlarıyla desteğini gösterdi.