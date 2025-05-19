Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını sosyal medya hesabından kutladı.

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor"

Başkan Güngör'ün 19 Mayıs paylaşımı şöyle: "19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak yaktığı kurtuluş meşalesiyle milletimizin bağımsızlık yolundaki ilk adımıdır. Bu anlamlı günü gençliğimize armağan eden Atatürk, geleceğimizi gençlerimizin azminde ve inancında görmüştür. Nallıhan’da da gençliğimizi bilimle, sanatla ve sporla desteklemeye devam ediyor; onların enerjisini ilçemizin yarınlarına taşıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum." dedi.

