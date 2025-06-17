CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısına yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i anarak başladı. Özel, “Yüzyıl sonra Ferdi kardeşime bir kez daha söz verdik; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve partisini iktidar yapmak için söz verdik” dedi.

Asgari ücreti yine çeyrek altın üzerinden değerlendiren Özgür Özel, “AKP iktidara geldiğinde asgari ücretli 7 çeyrek altın alabiliyordu. Sene başında bu 4 çeyrek altına, bugün ise 3 çeyrek altına düşmüştür. İşte Erdoğan’ın eseri bu. Kendisi ‘Ben ekonomistim’ diyordu. Erdoğan, ülkeyi getirdiği durum bu” diye konuştu.

Kürsüye Bidonla Çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kürsüye bir elinde bir şişe mazot, diğer elinde boş bidonla çıktı. Özel, “Eskiden akaryakıta zam geldiğinde ‘hep 50 liralık alıyordum’ deniliyordu. Şimdi artık 50 liraya bir litre mazot bile alınamıyor. Erdoğan iktidara geldiğinde 50 liraya bir bidon alınabiliyordu, şimdi bir litre bile alınamıyor” dedi.