Türkiye’de yaklaşık 950 bin epilepsilinin karşılaştığı işsizlik, sosyal dışlanma ve damgalanma sorunlarına dikkat çeken gönüllü epilepsi derneği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile uzun süredir beklenen görüşmesini gerçekleştirdi. Dernek temsilcisi, 1 yılı aşkın süredir randevu beklediği Bakan Vedat Işıkhan’dan randevu alamayınca, Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan ile görüştü. Yapılan görüşme neticesinde, konunun İŞKUR’a yönlendirilmesiyle olumlu gelişmeler yaşandı.

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı ile Kritik Görüşme

Perşembe günü Çalışma Bakan Yardımcısı Alpkan ile yapılan toplantıda, epilepsililerin işsizlikte birinci sırada yer aldığı, nöbet geçirme sıklığının ilaçlarla büyük ölçüde azaldığı ve epilepsililerin aslında iş gücüne katılımda verimli bireyler olabileceği detaylı şekilde anlatıldı. Bu bilgiler ışığında, dosya İŞKUR’a yönlendirildi ve ertesi gün İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Işık ile görüşme sağlandı.

Dernek temsilcisi, epilepsililerin çoğunun engelli raporu olmadığı için İŞKUR sisteminde görünmediğini belirterek, epilepsili bireylerin damgalanma korkusuyla iş görüşmelerinde hastalıklarını gizlediğini, bu nedenle tazminatsız işten çıkartıldıklarını ifade etti. İŞKUR yetkilileri bu bilgiler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi ve sürece aktif destek vereceklerini belirtti.

"Devlet Baba" Göreve Çağrılıyor

Görüşmelerde, epilepsililere yönelik herhangi bir ekstra maliyet gerektirmeyen üç somut çözüm önerisi sunuldu. Önerilerin ikisinin devlete hiçbir maddi yük getirmeyecek olması yetkililerde olumlu karşılık buldu. Dernek, epilepsililer için girişimcilik destekleri, işveren bilgilendirme çalışmaları, uzaktan ya da yerinde eğitim programları gibi farklı projelere de açık olduklarını vurguladı.

"22 yıldır epilepsililer için sahadayım. Devlet bizim için baba ise, artık babalığını yapmalı," diyen dernek temsilcisi, 2021 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Epilepsi Klinik Protokolü’ne atıf yaparak, bu protokolde yer alan “epilepsililere yeterince destek verilmedi, bundan sonra verilmeli” ifadesinin artık hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Mayıs Ayında Yeni Bir Dönem Başlayabilir

İŞKUR yetkilileri, epilepsililer için yeni bir çalışma başlatılması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ve konuyu kurum içinde değerlendireceklerini belirtti. Mayıs ayında açıklanması planlanan yeni bir paket içinde epilepsililere yönelik bir istihdam çalışmasının da yer alması için çağrıda bulunuldu.

Dernek, epilepsililerin yaşadığı mobing, dışlanma ve işsizlik gibi sorunların çözümü için Devletin tüm kurumlarını göreve davet ediyor.