Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk Arasında Gerginlik Yaşandı

Beşiktaş Kulübü'nün 2025 Yılı 1’inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, bir önceki dönem başkanı Hasan Arat da katıldı. Başkanlık görevini sonlandırdıktan sonra hiçbir toplantıya katılmayan ve sıkça eleştirilen Hasan Arat’ın bu toplantıya katılması, divan kurulu toplantısının gergin başlamasına neden oldu.

Toplantı öncesinde, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat arasında kısa süreli bir sözlü atışma yaşandı. Divan üyelerinin araya girmesiyle gerginlik yatıştırılırken, olayın hemen ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Hasan Arat ile selamlaştı ve makamına geçti.

Toplantının gerilimli başlangıcı, kulüp üyeleri arasında geniş yankı uyandırdı.